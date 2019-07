Tendenza Meteo. Ultimi aggiornamenti fino a Ferragosto

L'anticiclone ha ripreso possesso dell'Europa centro-meridionale estendendosi riconquistando anche il Mediterraneo centrale e favorendo tempo più stabile, anche se con qualche insidia al Nord dove è atteso qualche temporale nei prossimi giorni.

Le temperature si manterranno su valori tipicamente estivi, salvo una temporanea fiammata nordafricana al Sud a ridosso del weekend.

INIZIO PROSSIMA SETTIMANA.

L'avvio della nuova settimana sarà caratterizzato dalla permanenza dell'alta pressione delle Azzorre sull'Europa centro-meridionale, con il tempo che si manterrà stabile salvo qualche temporale che di tanto in tanto si sgancerà dall'arco alpino per sconfinare localmente alla Val Padana ed altri focolai diurni che potranno interessare tratti della dorsale appenninica.

Le temperature si manterranno grosso modo nelle medie stagionali, senza eccessi di calore.

SECONDA META' PROSSIMA SETTIMANA.

Dalla seconda metà della prossima settimana ed in particolare da mercoledì 7 agosto l'anticiclone potrebbe perdere colpi in corrispondenza del suo bordo settentrionale, lasciandosi scappare infiltrazioni di aria più umida ed instabile di origine atlantica che avrebbe come conseguenza una più frequente attività temporalesca soprattutto al Nord, con fenomeni in frequente sconfinamento alla Val Padana. Meno coinvolti il Centro e il Sud.

TENDENZA FIN VERSO FERRAGOSTO.

La tendenza successiva per i giorni che portano verso il Ferragosto rimane piuttosto incerta e non è ancora chiaro se sarà caratterizzata da una nuova rimonta dell'alta pressione delle Azzorre (con tempo in prevalenza stabile e temperature nella norma) o da nuove infiltrazioni umide atlantiche (con conseguenti temporali soprattutto al Nord).