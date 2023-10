Tendenza Meteo di Novembre: Autunno in Gran Forma con una Serie di Perturbazioni in Arrivo

Il mese di novembre prenderà il via all'insegna del flusso perturbato atlantico che investirà l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Dopo la perturbazione prevista per Halloween, nei primi giorni del mese si prevedono ulteriori fronti che attraverseranno l'Italia, annunciando un classico andirivieni di perturbazioni. Vediamo ora come potrebbe svilupparsi il mese.

Tendenza dal 6 al 13 Novembre: Area di Bassa Pressione e Tempo Instabile

Un'ampia area di bassa pressione rimarrà attiva sull'Europa centro-occidentale durante la prima e la seconda decade di novembre. Questa condizione guiderà ulteriori sistemi perturbati verso l'Italia, portando condizioni meteorologiche prevalentemente piovose, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Nel Sud, i peggioramenti saranno più rapidi ma meno intensi, alternati a periodi asciutti e soleggiati. Complessivamente, il clima rimarrà piuttosto mite a causa delle correnti temperate atlantiche, con temperature al di sopra delle medie al Centro-Sud, ma il Nord sperimenta un clima fresco e umido.

Tendenza dal 14 al 20 Novembre: Progressivo Miglioramento del Tempo

L'anomalia di pressione negativa sull'Europa occidentale inizierà a smorzarsi lentamente. Le correnti occidentali continueranno a portare nuovi fronti sull'Italia, ma con un impatto minore, soprattutto al Sud e lungo la costa adriatica. Le condizioni climatiche rimarranno decisamente miti, specialmente al Sud e sulle zone adriatiche, mentre altrove le giornate continueranno ad essere temperate.

Ecco ora la previsione meteo per il 7 novembre 2023:

Nord Italia - Nubi sparse con ampie schiarite nella riviera ligure e sulle Alpi centrali, cielo sereno sulle pianure lombarde e piemontesi, mentre si osservano nubi sparse con ampie schiarite in altre regioni.

Centro Italia - Sulle coste tirreniche, si prevede cielo sereno, nubi sparse con ampie schiarite a Roma e sulle pianure toscane, e nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e laziale. Lungo l'Adriatico, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso e in altre regioni.

Sud Italia - Sul litorale tirrenico, si prevede cielo sereno sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Lungo l'Adriatico, cielo sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, mentre ci saranno nubi sparse con ampie schiarite in altre regioni. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite.

Ecco come si sviluppa il meteo nelle giornate successive.