Tendenza Meteo per le Prossime Due Settimane: Come Cambierà il Tempo Fino a Metà Ottobre

Settimana del 25 settembre - 2 ottobre: Secondo le recenti elaborazioni del modello ECMWF, si prevedono anomalie di geopotenziale positive che influenzeranno gran parte dell'Europa centrale. Questo si tradurrà in pressioni e geopotenziali più elevati rispetto alla norma, con la probabilità di un clima prevalentemente asciutto e caldo, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali dell'Italia. Tuttavia, le regioni del basso Mediterraneo e le coste del Nord Africa potrebbero sperimentare una circolazione ciclonica con tempo instabile e precipitazioni sparse, interessando anche il Sud Italia in alcuni momenti. Le temperature potrebbero scendere leggermente sotto la media, ma si manterranno al di sopra della norma al Nord.

Settimana del 3 ottobre - 9 ottobre: Il pattern barico del periodo precedente sembra persistere, seppur in una forma meno accentuata. Si prevede quindi un clima generalmente asciutto con temperature sopra la media, soprattutto al Nord, anche se non si può escludere la possibilità di qualche passaggio piovoso. Al Centrosud d'Italia, invece, si prevede un clima meno caldo e più dinamico.

Settimana del 10 ottobre - 16 ottobre: La tendenza è verso un clima più anticiclonico sull'Europa orientale, mentre il comparto centro-occidentale potrebbe essere influenzato in modo più diretto dalle correnti perturbate atlantiche. In questa fase, il Nord potrebbe vedere un ritorno delle piogge, talvolta anche rilevanti, mentre le temperature rimarranno superiori alle medie, soprattutto al Sud e sul lato Adriatico. Questa tendenza è ancora soggetta a cambiamenti e saranno necessari ulteriori aggiornamenti.

Previsione per Domenica, 01 Ottobre 2023:

Nord: In Liguria e sulle pianure lombarde e piemontesi, si prevedono nubi sparse con ampie schiarite. Sulle Alpi occidentali e centrali, il cielo sarà nuvoloso con aperture locali. In Veneto, si registreranno nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna, mentre sulle Dolomiti, previsto sereno. In altre zone del Nord, nubi sparse con ampie schiarite.

Centro: Sulle coste del Tirreno, cielo sereno, mentre su Roma si prevede coperto con pioggia debole. Altrove, nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud: Sulle coste del Tirreno, prevista copertura con pioggia moderata, con copertura e pioggia debole sulla dorsale calabra. Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, mentre coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori, cielo coperto con pioggia debole in Sicilia, sereno nel Cagliaritano, e nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Previsione per Lunedì, 02 Ottobre 2023:

Nord: Si prevedono nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombarde e piemontesi, e coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Nelle Dolomiti, previsto sereno, mentre altrove, nubi sparse con ampie schiarite.

Centro: Sul Tirreno, si registrano nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia moderata su Roma, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite.

Sud: Sul Tirreno, previsto sereno sulla dorsale calabra e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, mentre nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, sereno nel catanese e nelle zone interne siciliane, coperto con pioggia debole altrove.

Queste previsioni meteo forniscono uno sguardo generale sulle condizioni climatiche future in Italia per le prossime due settimane. Si consiglia di monitorare le previsioni locali per gli aggiornamenti specifici sulla vostra zona.