Tendenza a 15 giorni: METEO : Prima prova di INVERNO FINITA, TORNA L'ALTA PRESSIONE. Tendenza prossi

Evoluzione: Il primo tentativo da parte dell'inverno di farsi vivo sull'Italia sta per concludersi e il bilancio è davvero scarso, l'unica nota positiva è che la ventilazione conseguente all'afflusso di aria fredda e le precipitazioni, anche nevose fino a quote medio basse, hanno messo fine alla cappa di nebbie e smog sulla Val padana. Ma si tratta di una fase temporanea perché l'alta pressione sta già rimontando sull'Europa in conseguenza di un rafforzamento del vortice polare. L'aria fredda che ancora affluisce da est ha quindi le ore contate e non durerà oltre la giornata di martedì. Al suo posto troveremo un prepotente campo di alta pressione di matrice azzorriana complicato persino da qualche contributo africano alle basse latitudini, richiamato dall'azione di un vortice di bassa pressione che resisterà tra la Penisola iberica e il Mediterraneo occidentale per buona parte della nuova settimana.

Questo vortice ciclonico sarà l'unica insidia all'alta pressione che tornerà a dominare lo scenario europeo quasi incontrastata. I massimi barici tenderanno poi a spostarsi dalle Isole britanniche dove sono attualmente fino alla Mittle Europa consentendo al minimo iberico di risalire di latitudine e in seguito di riagganciarsi al flusso atlantico principale. Ma questo non avverrà prima di venerdì-sabato. Al momento quindi l'unica possibilità di sblocco della circolazione e non si tratterebbe comunque di uno sblocco sostanziale, deriva dall'azione del vortice iberico che nel suo spostamento verso Est-Nordest potrebbe tornare a interessare parte della Penisola tra venerdì e il weekend. Ma si tratta di una previsione a medio lungo termine che andrà confermata. L'unica cosa che appare sicura al momento è che l'inverno, di fatto mai arrivato veramente sull'Italia, dopo il labile tentativo di questi giorni tornerà a farsi da parte rientrando in letargo, fino a nuovo ordine.

Tendenza per martedì, 28 gennaio 2020

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali, Coperto con pioggia debole sulla capitale e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per mercoledì, 29 gennaio 2020

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale, Coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Sereno su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per giovedì, 30 gennaio 2020

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla capitale, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno sulle subappenniniche e sul Gran Sasso, Coperto con pioggia debole sulla dorsale.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e su interne siciliane, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata su interne sarde.

Tendenza per venerdì, 31 gennaio 2020

Nord - Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla capitale, Sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano, Coperto con pioggia moderata sul cagliaritano, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per sabato, 01 febbraio 2020

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Coperto con neve debole o moderata sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico, Sereno sul litorale ionico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne siciliane, Coperto con neve debole o moderata sulla zona etnea, Sereno altrove.