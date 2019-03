Tendenza a 15 giorni: TENDENZA METEO - Fine marzo e inizio aprile con stabilità su mezza Europa

In vista della fine del mese, e con l'inizio di aprile, l'alta pressione continuerà a insistere sul comparto centro-occidentale europeo, interessando di fatto anche buona parte d'Italia. Dopo un fugace fronte freddo atteso tra lunedì e martedì (25-26 marzo), che sfilerà piuttosto rapidamente sul nostro Paese, il tempo proseguirà a mantenersi stabile e asciutto nei giorni successivi. Solo al Sud potranno esserci residui disturbi, per il rientro delle correnti di grecale legate alla suddetta perturbazione, che insisterà tra i Balcani e il comparto ellenico. Le temperature torneranno a salire, dopo un temporaneo brusco calo, atteso soprattutto in quota e lungo i settori adriatici a metà della prossima settimana.

L'anticiclone sull'Ovest europeo, sempre troppo invadente, continuerà di fatto a bloccare le piovose perturbazioni atlantiche nei giorni a cavallo tra marzo e aprile, costringendole a scorrere verso latitudini troppo settentrionali. Non sono dunque previste precipitazioni di rilievo. Solo con l'avvio del nuovo mese si intravedono maggiori possibilità che la struttura anticiclonica possa indebolirsi, lasciando scorrere infiltrazioni più umide dai quadranti occidentali e l'occasione per qualche pioggia.

Tendenza per domenica, 31 marzo 2019

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Sereno altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno altrove.

Tendenza per lunedì, 01 aprile 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud - Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 02 aprile 2019

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul catanese e su interne sarde, Sereno sulla Costa Smeralda, Coperto con neve debole o moderata sulla zona etnea, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Tendenza per mercoledì, 03 aprile 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi occidentali, Nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per giovedì, 04 aprile 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno sulla capitale, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Fonte: 3BMeteo