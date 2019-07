Tendenza meteo - Agosto inizia con l'anticiclone. Le proiezioni fin verso Ferragosto

Al seguito del break temporalesco dell'ultimo weekend di luglio, l'alta pressione proverà gradualmente a recuperare terreno da Ovest, per riconquistare il Mediterraneo nei giorni successivi. Il progetto andrà molto probabilmente in porto pur con qualche insidia.

L'Europa settentrionale e spesso anche quella centrale rimarranno soggette ad una circolazione ciclonica nord atlantica nei primi giorni di agosto, dinamica che disturberà la rimonta anticiclonica.

Per quanto riguarda l'Italia ci attendiamo tempo spesso stabile e soleggiato soprattutto al Centrosud, con al più qualche spunto temporalesco occasionale più probabile a ridosso dell'Appennino. Il sole non mancherà al Nord, che rimarrà tuttavia più esposto a infiltrazioni atlantiche legate alla suddetta circolazione ciclonica, con qualche spunto temporalesco in più specie su Alpi e Prealpi, ma periodicamente anche sulle pianure.



ANCORA CALDO INTENSO? - Le temperature saranno in ripresa con caldo tipicamente estivo su tutta la Penisola, ma almeno al Nord non dovrebbe essere più tanto intenso come in questi giorni.

Al Centro-sud invece non si escludono periodiche incursioni di aria calda dal Nord Africa, ma con effetti tutti da valutare.

Un quadro barico che non dovrebbe subire sostanziali modifiche nella prima decade di agosto, ma probabilmente sino in prossimità del Ferragosto.