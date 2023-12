Tendenze Meteo: Debole Perturbazione per l'Immacolata, Instabilità nel Weekend al Sud

Le previsioni meteorologiche per la settimana segnalano l'arrivo di una debole perturbazione per il periodo dell'Immacolata, con instabilità prevista nel weekend soprattutto nelle regioni meridionali.

Venerdì 8 dicembre: Nord: Peggiora al Nordovest con piogge in Lombardia e Ovest Emilia, neve debole in Piemonte. Temperature in calo. Centro: Aumento delle nuvole su regioni tirreniche e Umbria con piogge leggere in Toscana. Temperature in calo. Sud: Piogge e rovesci in Sardegna, in estensione alla Sicilia. Temperature stabili.

Sabato 9 dicembre: Nord: Schiarite in Liguria, nebbie in Val Padana. Neve sulle Alpi alla sera. Temperature in rialzo. Centro: Graduali schiarite sulle regioni tirreniche, nubi irregolari altrove con piogge residue. Temperature stabili. Sud: Piogge sulle isole maggiori in attenuazione, asciutto altrove con schiarite. Temperature stabili.

Domenica 10 dicembre: Nord: Predominantemente soleggiato con possibili piogge al mattino sul Friuli-Venezia Giulia. Temperature in rialzo. Centro: Nubi sparse e schiarite, maggiori annuvolamenti con deboli fenomeni su alcune regioni. Temperature in rialzo. Sud: Addensamenti con piogge diffuse al Sud, qualche piovasco al centro, tempo migliore al Nord. Temperature in rialzo.

Tendenza per lunedì, 11 dicembre 2023: Al nord ovest: Nubi sparse e ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, pioggia debole altrove. Al nord est: Nubi sparse e ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso altrove. Centro-Sud tirreno: Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nuvoloso altrove. Adriatico: Nubi sparse e ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, nuvoloso con aperture sul Gran Sasso. Sud tirreno: Nuvoloso con aperture sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, nuvoloso con aperture altrove. Adriatico: Sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, sereno sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 12 dicembre 2023: Nord ovest: Coperto con pioggia debole sulla riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nuvoloso con aperture altrove. Centro-Sud tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con aperture sulla capitale e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, nuvoloso con aperture altrove. Sud tirreno: Nuvoloso con aperture sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole altrove. Adriatico: Nuvoloso con aperture sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, sereno altrove.

Tendenza per mercoledì, 13 dicembre 2023: Nord ovest: Coperto con pioggia debole sulla riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, nuvoloso con aperture altrove. Centro-Sud tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale toscana, nuvoloso con aperture sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con aperture sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sul Gran Sasso. Sud tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, nuvoloso con aperture sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale calabra. Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Isole maggiori: Sereno sul palermitano e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove.