Tendenze Meteo della Settimana: Anticiclone, nebbie e temperature in aumento

Il weekend sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, portando stabilità atmosferica e temperature miti. Tuttavia, nebbie e nubi basse faranno la loro comparsa in alcune regioni.

Venerdì 26 Gennaio: Tempo stabile con nebbie e nubi basse

Nord: Predominantemente soleggiato, ma con nebbie sulla Val Padana e possibili piovaschi sulle Alpi centro-orientali nel pomeriggio. Temperature in leggero calo, tra 9 e 13 gradi. Centro: Stabile e soleggiato, tranne nebbie o nubi basse sulle regioni tirreniche, con diradamento diurno. Temperature stabili, tra 12 e 15 gradi. Sud: Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con nebbie e nubi basse serali sulla Calabria tirrenica e nord Sicilia. Temperature stabili, tra 13 e 17 gradi.

Sabato 27 Gennaio: Anticiclone persistente con nebbie e nubi basse

Nord: Continua l'alta pressione, soleggiato ma con banchi di nebbia mattutini nella Pianura Padana. Temperature in aumento, tra 10 e 15 gradi. Centro: Stabile e soleggiato, ma con foschie e nebbie al mattino su coste abruzzesi, tirreniche e valli toscane e laziali. Temperature in rialzo, tra 12 e 16 gradi. Sud: Foschie, nebbie e nubi basse su coste tirreniche, nord Sicilia e qualche pioggia su medio-alta Puglia. Temperature stabili, tra 13 e 17 gradi.

Domenica 28 Gennaio: Stabilità e prevalenza di sole

Nord: Tempo stabile e soleggiato con nebbie mattutine sulla Pianura Padana. Temperature in lieve calo, tra 8 e 13 gradi. Centro: Stabile e soleggiato, con possibile foschia o nebbia sulla costa marchigiana in serata. Temperature in rialzo, tra 12 e 16 gradi. Sud: Foschie, nubi basse sulle coste della Sicilia e della Sardegna orientale. Temperature stabili, tra 12 e 17 gradi.

Tendenza per Lunedì 29 Gennaio 2024: Condizioni variabili

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in alcune regioni. Temperature in linea con la media stagionale. Centro-Sud tirreno: Condizioni serene. Sull'Adriatico, sereno sulla dorsale molisana e lucana, nubi sparse altrove. Sulle isole maggiori, cielo sereno.

Tendenza per Martedì 30 Gennaio 2024: Stabile con qualche nuvola

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite, prevalentemente nella riviera ligure e sulle Alpi occidentali. Temperature invariate. Centro-Sud tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, cielo sereno.

Tendenza per Mercoledì 31 Gennaio 2024: Cambiamenti in vista

Nord: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse altrove. Temperature stabili. Centro-Sud tirreno: Nuvoloso con aperture locali sulle pianure toscane. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, cielo sereno altrove.