Tendenze Meteo della Settimana: Pioggia e Neve in Arrivo sulle Alpi

La settimana vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia e neve previste sulle Alpi.

Mercoledì 7 febbraio: Al Nord, molte nubi con possibili piogge locali, mentre sull'Adriatico il tempo sarà migliore. Le temperature saranno in calo, con massime tra 8 e 12 gradi. Nel Centro, nuvoloso sul versante tirrenico con deboli piogge in Toscana, ma più soleggiato sul versante adriatico. Al Sud, nubi basse in Campania e aumento delle nubi verso sera. Le temperature massime si manterranno tra 15 e 20 gradi.

Giovedì 8 febbraio: Ancora nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche con possibili piogge deboli. Nel Centro, nuvole sul versante tirrenico con piogge leggere in Toscana, mentre sull'Adriatico si alterneranno sole e nuvole. Al Sud, nubi tra Campania e Calabria tirrenica con piogge locali al mattino, ma più soleggiato altrove. Le temperature rimarranno stabili.

Venerdì 9 febbraio: Peggioramento al Nord e in Toscana con piogge, nubi e schiarite altrove. Le piogge si intensificheranno nel corso della giornata, soprattutto su Liguria, alta Val Padana e Alpi, con neve sopra i 1300/1500 metri. Nel Centro, piogge in arrivo in Toscana entro sera, mentre altrove il cielo sarà coperto da stratificazioni medio-alte. Al Sud, aumento delle nubi verso sera ma con condizioni generalmente soleggiate durante il giorno. Le temperature subiranno una lieve ascesa, con massime tra 16 e 21 gradi.

Per il weekend, il peggioramento delle condizioni meteorologiche proseguirà al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con piogge, rovesci e neve sulle Alpi. Il clima rimarrà mite, soprattutto al Sud e sulle regioni adriatiche.