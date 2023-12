Tendenze Meteo per la Settimana: Tempo Uggioso e Isolate Precipitazioni. Clima Mite

L'ultima settimana dell'anno si presenta caratterizzata da un clima spesso grigio, con la possibilità di qualche isolata pioggia, ma temperature sorprendentemente miti.

Mercoledì 27 dicembre: Nord: Cielo grigio su Val Padana, Liguria e aree tirreniche con pioviggini locali. Temperature stabili, massime tra 8 e 12 gradi. Centro: Nuvoloso sulle regioni tirreniche e Umbria con pioviggini sull'alta Toscana, più soleggiato sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 15 gradi. Sud: Nubi irregolari su isole maggiori, regioni tirreniche e Salento, con maggiore soleggiamento su area ionica e rimanente adriatica. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi.

Giovedì 28 dicembre: Nord: Cielo molto nuvoloso, con deboli piogge su Liguria, Lombardia e alto Triveneto. Temperature stabili, massime tra 8 e 12 gradi. Centro: Nuvoloso su regioni tirreniche e Umbria con piogge isolate su Toscana e alto Lazio, più soleggiato sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 15 gradi. Sud: Addensamenti nuvolosi su isole maggiori, regioni tirreniche e Salento, senza fenomeni significativi. Maggior soleggiamento altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi.

Venerdì 29 dicembre: Nord: Ancora molte nubi su Liguria e Val Padana con qualche pioggia isolata sul Levante Ligure e sporadicamente anche in pianura. Temperature stabili, massime tra 8 e 12 gradi. Centro: Nuvoloso su regioni tirreniche e Umbria con deboli piogge in Toscana, isolate anche sull'alto Lazio, più soleggiato sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 15 gradi. Sud: Alcune schiarite in Puglia e sulle zone ioniche, più nuvoloso altrove ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi.

Tendenza per Sabato, 30 dicembre 2023: Le condizioni varieranno nelle diverse regioni. Al nord-ovest cielo coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con aperture sulle pianure lombardo-piemontesi e sereno sulle Alpi occidentali e centrali. Al nord-est, nuvoloso con aperture locali sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e altrove.

Sul Tirreno, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale e altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite.

Al sud del Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, nuvoloso con aperture locali altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nuvoloso con aperture locali sul palermitano e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e altrove.

Tendenza per Domenica, 31 dicembre 2023: Condizioni simili con variazioni locali nelle diverse regioni. In generale, cielo coperto con pioggia moderata in riviera ligure, nuvoloso con aperture locali sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e centrali.

Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con aperture locali sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Al sud del Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, sereno altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, nuvoloso con aperture locali su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Lunedì, 01 gennaio 2024: Condizioni variabili nelle diverse regioni. Al nord-ovest, cielo coperto con pioggia moderata in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord-est, nuvoloso con aperture locali sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sul Tirreno, nuvoloso con aperture locali sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con aperture locali altrove.

Al sud del Tirreno, nuvoloso con aperture locali sui litorali e sulle pianure, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori, sereno sul catanese, nuvoloso con aperture locali su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.