Tensione in Regione, Marsilio Scontenta Molti. La Riforma dei Dipartimenti Non Soddisfa gli Alleati

Maretta all'interno della maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo a causa della riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. La riforma, voluta dal presidente Marco Marsilio (Fratelli d'Italia) per rendere più organica l'assegnazione delle deleghe agli assessori, ha generato tensioni tra i membri della giunta regionale.

Secondo le informazioni raccolte, gli otto Dipartimenti, oltre alla Direzione Generale, sono stati oggetto di revisioni che coinvolgono principalmente i dipartimenti “Lavoro e Sociale” e “Sviluppo Economico e Turismo”. La riforma ha portato alla creazione di tre nuovi dipartimenti: “Lavoro, Sociale e Cultura”, “Programmazione e Turismo” e “Sviluppo Economico”. I nuovi dipartimenti saranno allineati alle deleghe degli assessori, con i bandi per i nuovi direttori che saranno indetti entro agosto.

La riorganizzazione è stata gestita da Riccardo Solfanelli, consulente fidato di Marsilio e futuro capo di gabinetto, figura recentemente reintrodotta. Tuttavia, Solfanelli avrebbe avuto contrasti con il sottosegretario Daniele D’Amario (Forza Italia), l’assessore al Lavoro Roberto Santangelo (Forza Italia) e l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri (Fratelli d'Italia). Nonostante le tensioni, sembra che la mini riforma stia procedendo verso la sua conclusione.

I Nuovi Dipartimenti e le Nomine Previste

Il primo dipartimento riorganizzato è “Lavoro e Sociale”, attualmente diretto da Renata Durante. Con l’aggiunta della delega alla Cultura, Paolo Costanzi, attuale direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale, sembra essere il favorito per la direzione.

Il dipartimento “Sviluppo Economico e Turismo” sarà suddiviso in “Programmazione e Turismo”, con Emanuela Grimaldi e Carlo Tereo de Landerset come possibili direttori, e “Sviluppo Economico”, probabilmente affidato a Germano De Santis, con l’assessore Tiziana Magnacca come riferimento.

Le Conferme e le Nuove Nomine

Elena Sico continuerà a dirigere il dipartimento “Agricoltura”, Pierpaolo Pescara resterà al “Ambiente e Territorio”, mentre Fabrizio Giannangeli è stato nominato alla guida del dipartimento “Risorse”. Emidio Primavera è confermato al dipartimento “Infrastrutture e Trasporti”, mentre Claudio D’Amario dovrebbe essere riconfermato alla “Sanità” senza il lancio di un bando.

Infine, Antonio Sorgi, ben visto da Marsilio, sembra destinato a essere confermato come direttore generale senza un bando, in una decisione politica condivisa. Tuttavia, sia D’Amario che Sorgi non resteranno in servizio per tutto il mandato di Marsilio a causa del raggiungimento dell’età pensionabile.