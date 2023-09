Tensioni tra Mosca e Kiev nel Mar Nero; Ucraina annuncia progressi territoriali e cambio alla Difesa

In una notte segnata da crescenti tensioni tra Russia e Ucraina, Mosca ha annunciato di aver distrutto quattro motoscafi militari ucraini nel Mar Nero. I motoscafi, identificati come Willard Sea Force di fabbricazione americana, trasportavano squadre di sbarco delle forze armate ucraine dirette verso capo Tarkhankut, nella penisola di Crimea. L'azione è stata condotta dall'aviazione navale russa nella parte nordoccidentale del Mar Nero.

In contemporanea, le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto un drone ucraino al largo della Crimea e un secondo velivolo senza pilota nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina. L'attacco aereo ha interessato il distretto di Izmail, nella regione meridionale ucraina di Odessa, per quasi due ore. Il governatore Oleh Kiper ha invitato la popolazione locale a cercare rifugio in casa.

Nel frattempo, le forze ucraine hanno annunciato di aver liberato un totale di 47 chilometri quadrati di territorio vicino alla città occupata di Bakhmut, nell'est del paese, di cui tre chilometri quadrati sono stati recuperati la settimana scorsa. Hanna Malyar, viceministra della Difesa, ha condiviso questa notizia su Telegram e ha indicato che l'Ucraina sta avanzando in altre direzioni, con i russi apparentemente in ritirata nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, mentre le forze ucraine continuano la loro offensiva nel settore di Melitopol.

Nella notte, le forze ucraine hanno anche riportato di aver abbattuto 23 droni kamikaze Shahed-136/131 lanciati dai russi su un totale di 32. Gli attacchi con droni sono stati lanciati dalla Crimea occupata e dal territorio russo, prendendo di mira le regioni di Odessa e Dnipropetrovsk, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev.

In un annuncio sorprendente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel suo discorso serale l'intenzione di sostituire il ministro della Difesa Oleksii Reznikov con Rustem Umerov. Zelensky ha motivato questa decisione sottolineando la necessità di nuovi approcci e forme di interazione sia con le forze armate che con la società, dopo che Reznikov era stato coinvolto in accuse di corruzione legate a forniture militari dall'autunno del 2022. Il nuovo capo del ministero della Difesa, Umerov, è attualmente il capo del Fondo del demanio statale.

La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, è chiamata ora a ratificare questa scelta presidenziale, mentre Reznikov potrebbe essere designato ambasciatore nel Regno Unito, secondo alcune fonti.