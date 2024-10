Tenta di prendere con l'inganno due bambini da scuola, scatta il foglio di via per una donna bulgara

Una donna cerca di portare via due bambini da scuola senza autorizzazione, intervengono la maestra e la polizia.

Una cittadina bulgara è stata denunciata e ha ricevuto un foglio di via dopo aver tentato di prelevare due bambini all'uscita di una scuola elementare, senza alcun diritto. L'episodio, avvenuto nella zona ovest del capoluogo di regione, ha scatenato allarme tra i residenti, già preoccupati per precedenti comportamenti disturbanti della donna. La sua presenza nei giorni precedenti aveva generato una crescente tensione, culminata quando la straniera ha provato a prendere i minori mentre uscivano dall'istituto scolastico.

La rapida reazione della maestra, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, ha impedito che l'incidente degenerasse. Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul luogo, hanno trovato la donna nelle vicinanze della scuola e l'hanno condotta in questura per ulteriori accertamenti. La donna, risultata risiedere in un'altra città ma presente da alcuni giorni nella zona, è stata denunciata e nei suoi confronti è stata applicata la misura del foglio di via, che le impone di allontanarsi dal capoluogo.

Questo episodio ha rafforzato la preoccupazione dei residenti per la sicurezza dei minori, e ha sottolineato l'importanza di un rapido intervento da parte delle autorità in situazioni di potenziale pericolo.