Tentano colpo ad un bancomat, sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella

Sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese.

Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso.

Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti.

"L'eccezionale operazione che la scorsa notte ha portato alla cattura di 5 malviventi è la dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, del lavoro instancabile che le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria svolgono, quotidianamente, a servizio della comunità. Spesso è un lavoro svolto nell'ombra, in silenzio e proprio per questo efficace". Lo ha dichiarato il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, in merito all'operazione dei carabinieri della scorsa notte a Piane d'Archi.

"Il nostro grazie va agli uomini e alle donne impegnati a tutela della nostra sicurezza - ha aggiunto - anche a rischio della propria vita come dimostra l'operazione di questa notte, che ha consentito di assicurare alla giustizia cinque uomini ritenuti responsabili, tra l'altro, della rapina a mano armata nel centro commerciale di Lanciano di pochi giorni fa.

Complimenti vivissimi ai carabinieri del Comando Provinciale di Chieti e alla Procura della Repubblica di Lanciano nella persona del Procuratore capo dott.ssa Di Serio che coordina le indagini.

A nome delle comunità che rappresento istituzionalmente esprimo sentimenti di gratitudine e orgoglio al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Florimondo Forleo e al prefetto Antonio Corona per il successo dell'operazione".