Tentato furto al Postamat: ladro scoperto e arrestato in piena notte

Un 45enne, dopo aver tentato di scassinare un Postamat, è stato arrestato grazie all'allarme che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine.

Un tentativo di furto che si è concluso con un arresto in piena notte. Un uomo di 45 anni, identificato come P.D.T., originario de L'Aquila, è stato arrestato dopo aver cercato di forzare un Postamat nella zona di via Cardinale Mazzarino. Il ladro, con il volto coperto da un passamontagna, stava tentando di accedere ai contanti contenuti nella macchina automatica, utilizzando degli arnesi da scasso. Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata. Infatti, l'allarme è stato prontamente lanciato dalla centrale di sorveglianza delle Poste di Roma, che ha segnalato un comportamento sospetto intorno all'1.30 della notte.

Quando i poliziotti, guidati dal commissario capo Francesco D’Antonio, sono arrivati sul posto, hanno trovato il ladro intento a scappare. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato una breve fuga, ma è stato rapidamente bloccato. Durante il controllo, gli sono stati sequestrati un punteruolo di ferro da 26 centimetri, dei calzini usati come guanti e un passamontagna scuro. Questi elementi fanno presupporre che il tentativo di furto fosse ben organizzato e che l'uomo fosse intenzionato a compiere il crimine in modo rapido e senza lasciare tracce evidenti.

L'indagine non si è fermata qui, in quanto gli investigatori sospettano che il 45enne possa essere coinvolto in altri tentativi di furto nella zona, in particolare in viale della Croce Rossa. Non è chiaro se l'uomo avesse già preso di mira altre attività commerciali o se stesse solo provando a ottenere dei soldi facili attraverso il furto in Postamat.

Dopo essere stato arrestato, P.D.T. è stato portato nella questura dove ha trascorso la notte in custodia. Stamattina, il pubblico ministero Ugo Timpano ha iniziato le procedure per la convalida dell'arresto. È probabile che nelle prossime ore venga richiesto il trasferimento del 45enne nella casa circondariale dell'Aquila, dove dovrà rispondere delle accuse di tentato furto e possesso di strumenti atti a scassinare.

Questo episodio riaccende l'attenzione sui furti ai Postamat che da tempo preoccupano le forze dell'ordine. Il pronto intervento della polizia ha impedito che l'uomo riuscisse a portare a termine il suo crimine, ma resta alta l'attenzione su altri possibili colpi.