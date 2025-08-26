Tentato omicidio a Manoppello: 75enne arrestato per fuga di gas mortale

Un uomo di 75 anni ha cercato di uccidere la moglie con una fuga di gas, ma la donna ha avvertito l'odore e ha allertato le autorità.

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Manoppello, in provincia di Pescara, dove un uomo di 75 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni della moglie, con la quale si stava separando.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Manoppello, l'uomo aveva praticato un foro nel muro della stanza da letto della consorte e vi aveva fatto passare un tubo di gomma collegato a una bombola di gas da campeggio lasciata aperta. L'intento era quello di causare una fuga di gas letale, confidando nel fatto che la donna non avrebbe avvertito l'odore e si sarebbe addormentata senza risvegliarsi.

Fortunatamente, al suo rientro a casa, la donna ha percepito un forte odore di gas non appena ha chiuso la porta della sua stanza. Allarmata, ha immediatamente aperto le finestre per arieggiare l'ambiente e, successivamente, ha lasciato la stanza chiedendo aiuto alla figlia. Quest'ultima ha prontamente allertato il 112, consentendo l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Manoppello, supportati dal Nucleo Operativo e dai vigili del fuoco. Dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno individuato il foro nel muro, nascosto dietro il battiscopa, e la bombola del gas collegata al tubo. Nel frattempo, l'uomo, che si era giustificato dicendo di aver lasciato il gas aperto mentre cucinava, era uscito di casa. Tuttavia, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato.

Attualmente, il 75enne si trova nel carcere di Pescara, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto così estremo.