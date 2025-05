Teramo celebra la Repubblica: onorificenze, musica e l'arte di Di Giandomenico

Il 2 giugno, Teramo commemora il 79° anniversario della Repubblica Italiana con cerimonie solenni, premi ai cittadini meritevoli e un omaggio al fumettista Carmine Di Giandomenico.

Il prossimo 2 giugno, la città di Teramo si prepara a celebrare il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con una serie di eventi ufficiali organizzati dalla Prefettura, in collaborazione con il Comune e la Provincia. Le cerimonie si svolgeranno in due momenti distinti: la mattina alle ore 10:00 presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini, e il pomeriggio alle ore 17:30 in Corso San Giorgio, davanti al Palazzo del Governo. In caso di maltempo, l'evento pomeridiano si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo.

Programma della mattina:

Onori al Prefetto di Teramo

Cerimonia dell'Alzabandiera

Deposizione della Corona in onore ai Caduti

Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica

Programma del pomeriggio:

Esecuzione dell'Inno Nazionale e svolgimento della bandiera tricolore dall'autoscala dei Vigili del Fuoco

Saluti istituzionali

Intervento del Prefetto di Teramo

Testimonianza e consegna riconoscimento all' A.S.D. F.C. Notaresco

Consegna al Sindaco di Giulianova del medaglione in ceramica di Castelli

Consegna delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Elenco degli insigniti dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana":

Ottavia Bartolacci – Insegnante di scuola primaria, impegnata nel volontariato sociale

Gianpaolo Calvarese – Arbitro internazionale di calcio, promotore di iniziative sportive per i giovani

Guido Campana – Imprenditore nel settore turistico, sostenitore di progetti culturali locali

Santi Cassisi – Medico chirurgo, attivo in missioni umanitarie all'estero

Sonia Delle Monache – Avvocato, impegnata nella tutela dei diritti delle donne

Elisa Di Eusanio – Attrice teatrale e cinematografica, promotrice di laboratori artistici per giovani

Alberto Di Gaetano – Ingegnere ambientale, autore di studi sull'ecosostenibilità

Carmine Di Giandomenico – Fumettista di fama internazionale, docente e promotore culturale

Flavio Felice – Professore universitario, esperto di dottrine politiche

Ombretta Natali – Dirigente scolastica, promotrice dell'inclusione educativa

Francesca Petri Castelli – Restauratrice di beni culturali, attiva nella conservazione del patrimonio artistico

Pasquale Saccone – Volontario della Protezione Civile, impegnato in operazioni di soccorso

Paolo Speca – Musicista e compositore, promotore di eventi musicali per la comunità

Franco Tancredi – Ex calciatore professionista, allenatore e formatore di giovani atleti

Michele Vitale – Imprenditore agricolo, sostenitore dell'agricoltura biologica

Focus su Carmine Di Giandomenico:

Nato a Teramo nel 1973, Carmine Di Giandomenico è un fumettista di rilievo internazionale. Ha iniziato la sua carriera nel 1995 con la miniserie Examen, scritta da Daniele Brolli. Nel corso degli anni, ha collaborato con importanti case editrici come Bonelli, Marvel e DC Comics, lavorando su personaggi iconici quali il Dylan Dog del Pianeta dei Morti, Spider-Man, Daredevil, Iron Man, Batman e The Flash. Tra le sue opere più note si annoverano Magneto, Spider-Man: Noir, Daredevil: Battlin' Jack Murdock e Batman: Il Cavaliere e per Bonelli il suo Dylan Dog e tanti atri. Oltre alla sua attività di disegnatore, Di Giandomenico è stato docente presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e la Scuola del Fumetto di Pescara. Nel 2024, ha ricevuto il Premio Artemide all'Arte e alla Cultura, sezione "Ambasciatore dei Valori Sociali", per il suo contributo alla promozione dei valori culturali e sociali attraverso l'arte del fumetto.

L'evento sarà arricchito da intermezzi musicali e di danza, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Super J - canale 16 e in streaming attraverso il link disponibile sul sito della Prefettura di Teramo.