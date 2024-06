Nella tranquilla Teramo, la notte è stata scossa da violenza senza precedenti. Due maxi risse hanno sconvolto il centro cittadino, culminate nell'aggressione a un giovane ventenne, colpito da un aggressore albanese che ha fatto perdere le proprie tracce. Le autorità sono sulle tracce dell'aggressore, mentre il ferito è stato prontamente soccorso e non versa in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per fare luce sull'accaduto e garantire la sicurezza della città.