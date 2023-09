Terremoto del 2016: Riaperte 21 Chiese nel Teramano, Altri Lavori in Corso

Nel Teramano, provincia colpita dal sisma del 2016-17, 181 chiese sono state danneggiate. Tuttavia, segna un importante passo avanti il fatto che 21 di queste abbiano ora riaperto le porte grazie ai lavori di restauro, riparazione e rinforzo antisismico. L'insieme degli interventi previsti attraverso varie programmazioni che si sono susseguite negli anni, sotto la direzione della Struttura Commissariale, ammonta a 91 progetti, con un finanziamento programmato di 45,8 milioni di euro.

Secondo i dati più recenti della Struttura, ci sono attualmente 15 interventi in corso e altri 26 in attesa di approvazione da parte delle autorità competenti, con l'avvio dei lavori previsto entro la primavera del 2024 per tutti questi casi.

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Terremoto del 2016, Guido Castelli, ha dichiarato: "Tra le chiese del Teramano che sono state riaperte per accogliere nuovamente i fedeli, c'è anche Santa Maria Assunta, la prima cattedrale a riaprire nel cratere del terremoto del 2016. Dopo i lavori di restauro, questa chiesa è stata in grado di riaprire le porte al pubblico e ospita nuovamente il magnifico polittico di Jacobello del Fiore. Oggi pomeriggio, un'altra chiesa di notevole importanza per la città si unirà al rituale religioso."

Si tratta della Chiesa di San Domenico del XIV secolo, per la quale sono stati completati i lavori di riparazione e rinforzo strutturale.

Guido Castelli ha partecipato da remoto alla cerimonia di riesposizione al pubblico del polittico del Duomo di Teramo, esprimendo soddisfazione per il significativo progresso raggiunto nella rinascita artistica, culturale e spirituale di Teramo. Castelli ha ribadito che l'obiettivo per gli edifici di culto, così come per la ricostruzione pubblica e privata, è continuare a lavorare in sinergia per restituire a Teramo e al suo territorio una piena normalità.