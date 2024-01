Terremoto di Magnitudo 3.8 tra Campania e Basilicata: Dettagli sull'Evento Sismico a Ricigliano

Una scossa significativa avvertita tra le province di Potenza e Salerno

Nella mattinata odierna, alle ore 10:23, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha interessato la zona tra Campania e Basilicata, con epicentro nella provincia di Potenza. Il comune più vicino all'evento è stato identificato come Ricigliano, situato nella provincia di Salerno. La profondità stimata del sisma è stata di circa 8.5 chilometri.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fornisce costantemente aggiornamenti sui dati relativi ai terremoti, consentendo di monitorare l'attività sismica non solo in Italia ma anche a livello mondiale. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile consultare la nostra apposita sezione terremoti.

L'evento sismico ha destato l'attenzione nella regione, sottolineando l'importanza della sorveglianza e della prontezza nelle aree sismiche. Ulteriori sviluppi e aggiornamenti saranno resi disponibili man mano che emergono nuove informazioni sulla situazione.