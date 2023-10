Terremoto di magnitudo 3.1 scuote la notte tra Abruzzo e Marche

Poco dopo la mezzanotte, una leggera scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra tra le regioni dell'Abruzzo e delle Marche. Questo evento sismico ha interessato le province di Teramo e Ascoli Piceno, suscitando l'attenzione degli abitanti della zona.

Secondo le informazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 42 chilometri, con epicentro situato in prossimità del comune teramano di Sant'Omero. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o beni materiali in seguito a questa scossa tellurica di modesta entità.

Le autorità locali e gli esperti continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali conseguenze a seguito di questo terremoto di magnitudo 3.1.