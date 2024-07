Terrore al Centro Commerciale a Roma Est: Banditi in Fuga Sparando, Trovata l'Auto della Getaway

Una rapina in pieno giorno ha scosso il centro commerciale Roma Est, situato in via Collatina, provocando terrore tra i presenti mercoledì 10 luglio. Due malviventi, con il volto coperto, hanno tentato un colpo in una gioielleria, scatenando una sparatoria con le guardie giurate intervenute prontamente.

Fortunatamente, solo per puro caso, non ci sono stati feriti tra clienti e lavoratori presenti durante l'incidente. I banditi sono riusciti a fuggire con alcuni gioielli rubati dalle vetrine. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, mentre l'allarme si è diffuso rapidamente tra i negozi circostanti.

Attualmente, le forze dell'ordine sono impegnate nella caccia ai due uomini, i quali sono fuggiti a bordo di un'auto recuperata successivamente in via Luigi Crocco, zona Ponte di Nona, poco distante dal centro commerciale. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili della rapina e eventuali complici coinvolti nell'azione criminale.

La situazione ha causato momenti di panico e tensione tra i frequentatori del centro commerciale, anche se l'attività degli altri negozi è tornata alla normalità dopo l'intervento delle autorità.