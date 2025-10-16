Terrore al Liceo Marconi: studenti si sentono male e scuola evacuata | VIDEO

Intervento d’emergenza a Pescara, ambulanze e forze dell’ordine mobilitate dopo l’odore sospetto in aula: decine di giovani soccorsi e locali sigillati

Un clima di allarme ha colto di sorpresa il Liceo Marconi questa mattina, quando alcuni studenti hanno segnalato malori lievi dopo aver inspirato una sostanza sprigionata — presumibilmente — in una delle aule dell’istituto.

Alla prima segnalazione è scattato immediatamente il protocollo di emergenza: sul posto sono accorse tre ambulanze, i vigili del fuoco e agenti della polizia. L’istituto è stato evacuato rapidamente: centinaia di ragazzi sono usciti in assetto controllato per ricevere assistenza medica. Fortunatamente, non risulta che vi siano stati episodi gravi o vittime.

Il quadro resta ancora da chiarire. Le autorità scolastiche e i tecnici competenti stanno conducendo rilievi dettagliati per stabilire la natura della sostanza. Tra le ipotesi al vaglio, quella che si tratti di un agente irritante o chimico lanciato nella stanza.

Fonti locali riferiscono che l’emergenza potrebbe essere collegata al rilascio di ammoniaca, forse proveniente da un laboratorio nel plesso scolastico. Alcuni studenti e anche un membro del personale docente sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Pescara hanno disposto la chiusura temporanea del liceo fino a quando non saranno completate tutte le verifiche tecniche. Intanto, nel cortile è stato allestito un posto sanitario avanzato, coordinato dall’ASL locale, con medici, infermieri e squadre di emergenza impegnate nel sostegno ai presenti.

Le famiglie sono state informate dell’evento e invitate a restare in attesa delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Si attendono annunci nelle prossime ore sul rilascio del plesso e sul crono-programma per la riapertura.