Terza decade si settembre l'anticiclone rimonta e torna il caldo

TENDENZA METEO 23-29 SETTEMBRE - l'anticiclone sarà il protagonista della terza decade di settembre con poche eccezioni.

A seguito del passaggio dell'impulso fresco dal Nord Europa atteso tra mercoledì e giovedì, l'alta pressione sembra infatti rimontare con decisione sul Mediterraneo centro-occidentale, assorbendo la cellula secondaria sull'Inghilterra e fondendosi in un'unica campana anticiclonica.

Questo cuneo dovrebbe evolvere lentamente da Ovest verso Est interessando anche gran parte d'Europa centrale e Italia nel periodo 22-29 settembre.

Si prospetta dunque nel lungo termine un tempo in prevalenza stabile, soleggiato con poche eccezioni: probabilmente l'estremo Sud rimarrà scoperto a infiltrazioni dai Balcani con qualche nota instabile soprattutto sulla Sicilia e sull'Appennino meridionale ( il sole comunque non mancherà anche su questi settori ).

Dopo il 25-26 non si esclude qualche fenomeno anche su Sardegna e parte del Nord in particolare sulle Alpi, ma anche in questo caso si tratterebbe di fenomeni comunque occasionali.

Le poche piogge sarebbero dunque relegate ad episodi di instabilità locale e non a perturbazioni organizzate.

Le temperature in questa fase subiranno un nuovo aumento con clima diurno piuttosto caldo ( massime diffusamente sopra la media specie al Centronord ). Marcate le escursioni termiche con la notte e il primo mattino, quando i valori minimi dovrebbero comunque riuscire a portarsi al di sotto dei 20°C quantomeno sulle zone interne.