Terzo Stabilimento Balneare Sequestrato a Montesilvano: Opere Abusive su una Superficie di 1.500m2

Un altro duro colpo per gli stabilimenti balneari di Montesilvano, dove è stato effettuato il terzo sequestro. La Guardia Costiera ha apposto i sigilli allo stabilimento ubicato in viale Aldo Moro, senza specificare il nome dell'attività, lo scorso lunedì. Questa azione è stata intrapresa a causa di una serie di interventi non autorizzati, che hanno coinvolto una superficie totale di circa 1.500 metri quadrati. Le modifiche sono state apportate senza ottenere le necessarie autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche.

L'operazione è stata condotta da personale della Delegazione di Spiaggia di Montesilvano e dalla Capitaneria di Porto di Pescara, sotto la guida della Procura della Repubblica di Pescara. Il sequestro dell'area colpita da opere abusive è diventato una misura necessaria per far rispettare le normative e le leggi vigenti. Questo è il terzo stabilimento balneare nella zona ad essere sottoposto a sequestro a causa di lavori effettuati in violazione delle regolamentazioni vigenti.