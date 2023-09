Tesoro Ritrovato in Lire: Una Scoperta Amara per l'Ex Commissario di Polizia Romano

Un ex commissario di polizia romano è incappato in una scoperta sorprendente e allo stesso tempo amara mentre stava sgomberando l'appartamento ereditato da suo fratello deceduto. All'interno di un cassetto, ha rinvenuto banconote italiane per un valore complessivo di 245 milioni e 218mila lire, equivalente a circa 126mila euro. Tuttavia, la gioia iniziale della scoperta si è rapidamente trasformata in una delusione, poiché ha scoperto che non era possibile convertire questa valuta in euro.

L'ex commissario di polizia, Giuseppe Antonio Bagnato, ha lottato con determinazione per cercare di cambiare le banconote da lire a euro, ma si è scontrato con una serie di ostacoli insormontabili. "È come avere carta straccia", ha commentato con amarezza. La scoperta di queste banconote di diversi tagli risale a gennaio 2019, ma finora tutti i suoi sforzi per convertirle sono stati vani.

La lira italiana è uscita dalla circolazione nel 2002, e le norme vigenti e le decisioni della Cassazione stabiliscono che le filiali della Banca d'Italia possono cambiare le lire solo se è stata presentata una richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificando l'importo da convertire.

Bagnato è rimasto sconcertato dalla scoperta delle banconote. "Mentre stavo svuotando questo piccolo appartamento a Roma in vista di lavori di ristrutturazione", ha raccontato al Messaggero, "ho trovato, con mio grande stupore, un'enorme somma di denaro in lire: 245 milioni e 218mila per la precisione. Mio fratello non mi aveva mai informato della sua esistenza né tantomeno che le avesse nascoste in quel cassetto. Viveva da solo ed era noto per essere un grande risparmiatore. Non riesco a capire perché non avesse depositato questi soldi in banca o perché non li avesse convertiti in euro quando ancora era possibile farlo."

In totale, Bagnato ha trovato 2.059 banconote da centomila lire, 630 da cinquantamila lire, 557 da diecimila lire, 298 da cinquemila lire, 126 da duemila lire e 506 da mille lire.

Nonostante la sua delusione e la sfida di fronte a lui, Bagnato ha deciso di non gettare via queste banconote finché non avrà una conferma definitiva che non possono essere convertite. La sua scoperta, inizialmente vista come un tesoro, si è trasformata in un accumulo di "carta straccia", una testimonianza di un passato monetario che non può essere più recuperato.