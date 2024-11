Tetto crolla in una vecchia casa: paura per un residente solitario

Momenti di tensione a Casoli per il cedimento parziale di un tetto in un’abitazione antica, senza conseguenze per il residente.

Paura all’alba a Casoli, dove il tetto di una vecchia casa ha ceduto improvvisamente, creando apprensione ma fortunatamente senza provocare feriti. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 6.30 in via Aventino, nei pressi del presidio ospedaliero Consalvi. Un uomo di 64 anni, unico abitante dell’edificio, è riuscito a evitare il peggio trovandosi in un'altra stanza al momento del crollo.

L’uomo era già sveglio e stava preparando la colazione in cucina quando un forte rumore di tegole e calcinacci in caduta lo ha allertato. Senza perdere tempo, ha chiamato immediatamente i soccorsi, mantenendo la calma nonostante la situazione critica.

Sul posto sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e iniziato le procedure per stabilizzare l’edificio danneggiato. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni strutturali della casa e pianificare eventuali interventi di consolidamento. La causa del cedimento potrebbe essere attribuita all'età avanzata della struttura e alle recenti condizioni meteorologiche, ma ulteriori verifiche saranno necessarie per confermare l'ipotesi.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, molti dei quali vivono in edifici di costruzione analoga. Le autorità comunali hanno sottolineato l'importanza di effettuare controlli regolari sulle abitazioni più datate per prevenire episodi simili. “Eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale mantenere le strutture in sicurezza e prestare attenzione ai segnali di deterioramento”, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Il 64enne, nonostante lo spavento, ha dichiarato di sentirsi grato per essere rimasto illeso. Ora, la casa sarà sottoposta a ulteriori esami per determinare l'estensione dei danni e stabilire i prossimi interventi per garantirne la sicurezza.