The Elder Scrolls fa un ritorno a sorpresa con un nuovo gioco per smartphone

Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo di The Elder Scrolls VI, Bethesda non ha perso tempo nel regalare una piacevole sorpresa ai giocatori. Il rinomato studio di sviluppo ha lanciato a sorpresa un nuovo spin-off della sua celebre saga fantasy, intitolato "The Elder Scrolls: Castles," e disponibile ora sul negozio Google Play Store per dispositivi Android.

"The Elder Scrolls: Castles" è un videogioco per smartphone e tablet che segue le orme di "Fallout Shelter." In questo titolo, i giocatori avranno la possibilità di creare un castello e guidare una dinastia attraverso le generazioni. Potranno designare eredi, mantenere l'ordine nel regno e assistere all'ascesa di nuovi sovrani. Prendendo spunto da "Fallout Shelter," il gioco consente ai giocatori di personalizzare il loro regno e affrontare missioni con nemici tratti dall'universo di The Elder Scrolls, durante le quali potranno raccogliere oggetti preziosi per far crescere il proprio regno.

Bethesda ha distribuito "The Elder Scrolls: Castles" come versione di Accesso Anticipato su Google Play Store, senza un annuncio ufficiale. Tuttavia, è probabile che Bethesda presto rilasci ulteriori dettagli sul lancio del gioco per dispositivi iOS. Non è escluso che, in caso di successo, il gioco possa essere reso disponibile su altre piattaforme come PC, Nintendo Switch e altro ancora, rendendo l'attesa per The Elder Scrolls VI, previsto non prima del 2026/2028, un po' più dolce per i fan della saga.