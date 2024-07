Titolare di Discoteca Accusato di Violenza Sessuale su una Dipendente

Il titolare di una nota discoteca della città, un uomo di 67 anni, è stato accusato di violenza sessuale su una giovane dipendente. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla procura di Avezzano, l'imprenditore avrebbe costretto la 23enne a subire atti sessuali all'interno del locale.

L'accusa nasce dalla denuncia presentata dalla giovane lo scorso anno. La vittima, in forte stato di agitazione, ha raccontato agli inquirenti di essere stata presa per un braccio e trascinata in un corridoio buio. Nonostante i suoi tentativi di divincolarsi e le urla, l'uomo l'avrebbe stretta contro di sé, schiaffeggiandola ripetutamente prima di lasciarla andare.

Le indagini, avviate subito dopo la denuncia, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del magistrato inquirente. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Guido Ponziani, nega fermamente le accuse, sostenendo che la giovane avrebbe inventato tutto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la violenza sarebbe avvenuta durante la chiusura della discoteca, mentre la giovane stava effettuando lavori di pulizia. Il titolare l'avrebbe portata in un'area non accessibile al pubblico, tentando di violentarla. La ragazza, assistita dall'avvocato Lorenzo Ciccarelli, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto una settimana dopo.

Ora, il giudice per l'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Avezzano dovrà decidere se procedere con il processo contro il titolare della discoteca, che rischia di affrontare gravi conseguenze legali per l'accusa di violenza sessuale.