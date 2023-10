Torna l'Ora Solare: Lancette Degli Orologi Indietro

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, gli italiani dovranno effettuare il consueto rituale di spostare le lancette degli orologi un'ora indietro per tornare all'ora solare. Tuttavia, l'arrivo anticipato del buio nelle serate invernali, causato da questo cambiamento, non è l'unica preoccupazione in Italia. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) mette in evidenza i presunti "effetti negativi su più fronti: salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini".

La Sima sottolinea che al momento sono ben 335.000 gli italiani che hanno sottoscritto una petizione online su Change.org, lanciata dalla Sima in collaborazione con Consumerismo No Profit, chiedendo al governo l'adozione dell'ora legale in modo permanente. Secondo la Sima, l'implementazione dell'ora legale per tutto l'anno porterebbe a minori consumi energetici equivalenti a circa 720 milioni di kWh, risparmiando ai cittadini ben 204 milioni di euro all'anno in bollette energetiche, considerate le attuali tariffe dell'energia elettrica sul mercato.

Inoltre, ci sarebbe un notevole impatto ambientale positivo, con una riduzione significativa delle emissioni di CO2 pari a 200.000 tonnellate in meno, equivalenti alla quantità di CO2 assorbita piantando da 2 a 6 milioni di nuovi alberi. La Sima sottolinea che il cambio tra ora legale e ora solare ha ripercussioni negative sulla salute umana, alterando i ritmi circadiani, l'orologio biologico interno dell'organismo, e influenzando la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e il sonno. Studi hanno anche evidenziato un aumento dei problemi di salute, tra cui attacchi cardiaci, incidentalità stradale e lavorativa e perfino un aumento dei suicidi durante il periodo di cambiamento dell'orario.

Il presidente della Sima, Alessandro Miani, ha dichiarato: "Chiediamo al governo Meloni di impegnarsi per arrivare in Italia all'abbandono definitivo dell'ora solare, adottando l'orario legale tutto l'anno. Una possibilità prevista dall'Unione europea che già nel 2019 ha approvato una Direttiva che lascia ampia discrezionalità agli Stati Membri, auspicando un coordinamento tra le varie nazioni per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e i movimenti transfrontalieri." La richiesta di un'ora legale permanente continua a guadagnare sostegno, poiché gli italiani sperano di ridurre gli impatti negativi dell'ora solare sui loro stili di vita e l'ambiente.