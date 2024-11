Tornano i corsi IFTS in Abruzzo: un ponte tra scuola e lavoro

La Regione finanzia percorsi per giovani e adulti con 2,3 milioni di euro, rafforzando il legame tra formazione e mondo produttivo.

La Regione Abruzzo rilancia il suo impegno per la formazione tecnica superiore, riattivando i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Dal 19 novembre è possibile presentare progetti formativi attraverso lo sportello digitale regionale, con l’obiettivo di creare figure professionali qualificate pronte a entrare nel mercato del lavoro. I percorsi, finanziati con 2,3 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027, rappresentano un’opportunità unica per chi cerca una specializzazione tecnica avanzata senza intraprendere il percorso universitario.

Un sistema formativo integrato per giovani e adulti

Gli IFTS si rivolgono a diplomati e adulti, offrendo un’alternativa tra la scuola superiore e la formazione universitaria. Come spiegato dall’assessore all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Santangelo, questi corsi si inseriscono in un sistema educativo ampio e articolato:

"I corsi IFTS completano l’offerta formativa regionale, affiancandosi ai percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per i più giovani e agli ITS (Istituti Tecnologici Superiori), che si concentrano su competenze avanzate richieste dalle imprese. Il nostro obiettivo è creare una rete che colleghi il sistema educativo alle necessità del tessuto economico locale, offrendo percorsi mirati e di eccellenza nelle discipline tecnico-scientifiche".

Questa strategia punta a soddisfare i fabbisogni formativi delle aziende, promuovendo l’occupabilità dei partecipanti e rispondendo alla richiesta di figure tecniche specializzate.

Destinatari e modalità di partecipazione

I corsi sono aperti a giovani e adulti domiciliati o residenti in Abruzzo, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Diploma di istruzione secondaria superiore;

Diploma professionale di tecnico;

Ammissione al quinto anno dei percorsi liceali;

Esperienze pregresse di formazione o lavoro acquisite nei percorsi IeFP.

Gli enti autorizzati a presentare i progetti formativi includono organismi di formazione, università, scuole superiori e imprese. I progetti devono essere presentati online, attraverso il portale sportello.regione.abruzzo.it, entro la mezzanotte del 19 dicembre 2024.

Un’opportunità per il sistema produttivo

L’assessore Santangelo ha sottolineato come i corsi IFTS rappresentino un collante strategico tra il mondo dell’istruzione e il tessuto economico regionale:

"Con questa iniziativa, la Regione Abruzzo dimostra una visione integrata e lungimirante. Finanziare i percorsi formativi significa investire nelle competenze dei cittadini, aumentando la competitività delle imprese locali e riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro".

Grazie al contributo delle risorse FSE Plus, i corsi IFTS potranno garantire un’offerta educativa di qualità, favorendo l’occupazione giovanile e la crescita professionale degli adulti.

Con questo investimento, la Regione Abruzzo non solo rafforza la sua infrastruttura educativa, ma crea un sistema capace di adattarsi alle sfide del mercato globale, offrendo ai suoi cittadini una formazione tecnica di alto livello.