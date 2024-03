Tornano le Giornate FAI di primavera: ecco tutte le aperture in Abruzzo

Le attese Giornate FAI di primavera, giunte alla 32ª edizione, torneranno a illuminare il prossimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo, con la celebrazione del ricco patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano. In Abruzzo, ben otto località - suddivise tra le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo - apriranno le loro porte, offrendo un totale di ventuno affascinanti luoghi da visitare.

I giovani volontari del FAI si metteranno nuovamente in gioco, condividendo la loro energia e passione per narrare al pubblico la bellezza di 750 luoghi speciali in 400 città d'Italia, molti dei quali altrimenti inaccessibili. Le visite guidate, proposte a contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, offriranno l'opportunità di esplorare il patrimonio locale e scoprire le meraviglie delle città e dei territori circostanti.

Tra le aperture previste, vi saranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, musei e luoghi di interesse culturale e artistico. I visitatori avranno anche l'occasione di percorrere itinerari nei borghi e sentieri naturalistici, seguendo la missione del FAI nel valorizzare e preservare il patrimonio del nostro paese.

In Abruzzo, saranno aperte otto località, distribuite tra le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, per un totale di ventuno aperture. Tra gli eventi più suggestivi, si potrà visitare il Cenacolo Michettiano a Francavilla al Mare, ripercorrere le tracce della battaglia di Ortona, esplorare il Castello Piccolomini a Balsorano e scoprire il borgo di Tocco da Casauria.

L'elenco completo delle aperture in Abruzzo comprende:

Provincia di Chieti:

Francavilla al Mare: Borgo Antico, Cenacolo Michettiano, Fondazione Michetti: le 100 opere vincitrici del premio.

Gissi: Nel cuore del cristallo d’Abruzzo, Palazzo Carunchio, Remo Gaspari, Palazzo Spadaccini, Ex Albergo Centrale, Una storia scritta con il gesso, Chiesa di S. Maria Assunta.

Ortona: Sulle tracce della battaglia.

San Vito Chietino: Borgo di Sant’Apollinare.

Provincia dell'Aquila:

Balsorano: Castello Piccolomini.

Introdacqua: Il borgo dei musicisti e dei poeti, Chiesa di Sant’Antonio.

Provincia di Pescara:

Tocco da Casauria: Il borgo del vento, Il convento dell’Osservanza, Palazzo Toro.

Provincia di Teramo: