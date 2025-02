Traffico in tilt, cantieri e chiusure: scopri dove e quando

A partire dal 10 febbraio, i lavori su A24 e A25 portano disagi al traffico, con chiusure notturne e modifiche temporanee. Ecco gli aggiornamenti dettagliati.

Lavori in corso sulle autostrade italiane: una serie di cantieri sono stati riattivati, causando rallentamenti e disagi al traffico. Sulle tratte A14, A24 e A25 sono previsti interventi che coinvolgono le corsie e la viabilità in generale, con modifiche temporanee delle carreggiate. Per migliorare il flusso nelle ore di punta, in alcuni tratti è previsto l’utilizzo di corsie aggiuntive, ma non mancheranno i disagi.

A24, in particolare, vedrà delle chiusure notturne tra il 10 e il 13 febbraio, riguardanti la tratta che va da Portonaccio alla Tangenziale Est. Le chiusure, che riguardano la direzione del GRA e del centro di Roma, comportano anche deviazioni e uscite obbligatorie. I veicoli diretti verso il GRA e le zone circostanti dovranno seguire percorsi alternativi. L’operazione si inserisce in un piano di manutenzione e miglioramento della rete autostradale.

Per chi è interessato al rimborso pedaggi durante i disagi causati dai lavori, Autostrade per l’Italia ha attivato un servizio di cashback per gli utenti che pagano tramite carta o contante. Il servizio prevede che, dopo 10 minuti di ritardo dovuti ai cantieri, i viaggiatori possano ottenere un rimborso. Gli utenti possono registrarsi sull’app Free To X per accedere al cashback.