Traficante con 5 kg di Marijuana Bloccato nel Centro Città

Un trafficante di droga con quasi 5 kg di marijuana è stato arrestato nel centro di Pescara dalla Guardia di Finanza. L'uomo, un cittadino di 35 anni di origini marocchine, è stato fermato durante i controlli effettuati nelle principali vie di accesso alla città, nell'ambito dell'operazione "Drug market," che si concentra sul traffico di sostanze stupefacenti.

Il traffico è stato individuato nei pressi della Stazione ferroviaria, dove il sospetto trafficante è stato fermato mentre trasportava un ingente quantitativo di marijuana. Durante la perquisizione, sono state scoperte quattro buste di cellophane contenenti un totale di 426 ovuli di marijuana, oltre a due smartphone. La droga sequestrata avrebbe consentito la produzione di circa 9.000 spinelli, con un valore stimato di circa 50.000 euro sul mercato dello spaccio.

L'uomo è stato anche trovato senza documenti di identità e senza dimora fissa. Dalle verifiche effettuate nel sistema informativo, è emerso che il 35enne aveva numerosi precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti. Inoltre, risultava essere soggetto a due provvedimenti di rintraccio ed interdizione da un comune diverso, Firenze, dove risiedeva.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Antonio Caputo, ha sottolineato come Pescara sia diventata un punto cruciale nelle rotte del traffico di droga. Pertanto, le forze dell'ordine mantengono una presenza costante e intensificano i controlli in tutta la provincia per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, prioritari nell'azione di mantenere la sicurezza e la salute dei cittadini.