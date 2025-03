Tragedi: motociclista 47enne perde la vita in uno scontro fatale

Motociclista 47enne muore sul colpo in incidente a Pianella: scontro fatale con auto in uscita da proprietà privata

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 marzo 2025, intorno alle 6:30, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Pianella, in provincia di Pescara. Un uomo di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua motocicletta e un'automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo via Aldo Moro quando si è verificato l'impatto con un'auto che stava uscendo da una proprietà privata. La violenza dell'urto non ha lasciato scampo all'uomo, che è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano; hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto in una zona residenziale, tra via Aldo Moro e contrada San Martino, un'area che in passato è stata teatro di altri sinistri stradali. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, esprimendo profondo cordoglio per la perdita del concittadino.

Questo tragico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree urbane e sulla necessità di rispettare le norme del codice della strada per prevenire incidenti mortali. Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

In attesa di ulteriori dettagli dalle autorità competenti, la comunità di Pianella si stringe attorno alla famiglia della vittima, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di profondo dolore.