Tragedia: Muore Dopo l'Uso del Taser da Parte dei Carabinieri

Un uomo è deceduto in Alto Adige la scorsa notte a seguito di un malore dopo l'intervento dei carabinieri che hanno utilizzato il taser per fermarlo. La Procura di Bolzano ha immediatamente disposto l'autopsia e aperto un fascicolo per indagare sulle cause della morte.

L'uomo aveva chiamato il numero di emergenza 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone sconosciute fuori dalla sua stanza. All'arrivo dei carabinieri, accompagnati dal personale sanitario, l'uomo, visibilmente confuso e presumibilmente sotto l'effetto di alcool e droghe, ha rifiutato l'ingresso dei soccorritori, reagendo con violenza. In preda all'agitazione, si è lanciato dalla finestra da un'altezza di circa 2,5 metri. Nonostante la caduta, si è rialzato e ha tentato di aggredire i carabinieri, che hanno quindi deciso di utilizzare il taser per immobilizzarlo.

Dopo l'immobilizzazione, il personale sanitario è intervenuto per prestare le cure necessarie, ma l'uomo ha accusato un malore pochi minuti dopo. I carabinieri hanno riferito che il medico ha immediatamente eseguito le manovre di rianimazione, ma l'uomo è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio ed è deceduto dopo oltre un'ora.

Durante la successiva perquisizione della stanza, i carabinieri hanno trovato diverse dosi di stupefacenti, presumibilmente cocaina, e vari alcolici. Questi elementi sono stati ritenuti verosimilmente la causa dello stato di agitazione e confusione dell'uomo.

L'indagine in corso è finalizzata a chiarire le circostanze esatte del decesso e a determinare se l'uso del taser abbia contribuito in qualche modo alla morte.