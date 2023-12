Tragedia Stradale: Muore a 49 Anni l'Imprenditore Cristian La Ferla, Punto di Riferimento dell'Azien

Ieri, poco dopo le 16, si è consumata una tragedia lungo la statale Salaria, tra Trisungo e Favalanciata, nel territorio di Acquasanta Terme. La vittima dell'incidente è Cristian La Ferla, 49 anni, imprenditore e figura di spicco dell'azienda Ricopy.it, con sede nel centro commerciale Ibisco di Città Sant'Angelo.

La Ferla, originario di Caltanissetta, Sicilia, e residente a Montesilvano, viaggiava in moto in direzione di Ascoli quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro il guard rail. La dinamica esatta dell'incidente sarà determinata dalle testimonianze dei due amici che lo accompagnavano in moto.

L'imprenditore lascia la moglie e un figlio, oltre a un vuoto profondo tra familiari, amici e colleghi. Cristian La Ferla era una figura rispettata nel mondo imprenditoriale, e la notizia della sua prematura scomparsa ha colpito duramente la comunità.

Attualmente, si attende il rilascio del corpo alla famiglia per poter organizzare il funerale, mentre la Procura valuterà la necessità di un'autopsia per chiarire le circostanze precise dell'incidente. La tragedia si è consumata a pochi giorni dal Natale, gettando un'ombra di tristezza su un periodo che dovrebbe essere di gioia e celebrazione.