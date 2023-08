Tragedia a Francavilla: Morto il Capo Operaio Comunale Folgorato a Lavoro

Lutto su Francavilla a Mare in seguito alla scomparsa di Giancarlo Carulli, capo operaio del Comune, vittima di una tragica folgorazione mentre si trovava al lavoro su un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo una coraggiosa lotta per la vita durata cinque giorni, Carulli, 64 anni, si è spento nel Centro grandi ustionati del Sant'Eugenio a Roma, dove era stato trasferito per le cure necessarie.

Le ustioni che avevano colpito il suo corpo, coprendone il 90%, si sono rivelate insuperabili nonostante i tentativi dei medici e il sostegno dei suoi cari. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Francavilla, dove Giancarlo Carulli era una figura molto conosciuta e rispettata.

Il sindaco Luisa Russo ha voluto esprimere le condoglianze a nome di tutta l'amministrazione, condividendo il profondo dolore di questa perdita insopportabile.

In segno di rispetto e in onore della memoria di Giancarlo Carulli, gli organizzatori del Macondo Festival e l'associazione culturale Art Revolucion, in accordo con le autorità comunali, hanno preso la difficile decisione di annullare le manifestazioni previste nel prossimo futuro. Il Macondo Festival, originariamente programmato per il 12 e 13 agosto, e il Guitar Festival, inizialmente previsto per il 14 e 15 agosto, sono stati cancellati in segno di lutto e solidarietà alla famiglia e agli amici di Giancarlo Carulli.