Tragedia a Lampedusa: Neonato Trovato Morto a Bordo di Imbarcazione Migranti

Una terribile tragedia si è verificata al molo Favarolo di Lampedusa, quando il cadavere di un neonato è stato sbarcato da una motovedetta della Capitaneria. Questa tragica scoperta è avvenuta dopo il salvataggio di un gruppo di migranti nelle acque al largo dell'isola.

Il corpo senza vita del neonato è stato immediatamente trasportato e sistemato in una bara bianca, quindi portato al cimitero di contrada Imbriacola. Allo stesso tempo, una persona, presumibilmente la madre del bambino, è stata trasportata in ambulanza al Poliambulatorio, probabilmente per cure mediche.

La terribile vicenda ha avuto luogo su una piccola imbarcazione, durante il tragitto, quando il neonato è nato e purtroppo è deceduto poco dopo il parto. Il piccolo non ha potuto ricevere immediati soccorsi. Al momento, le circostanze di questa tragica morte sono ancora oggetto di indagine.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa: Nella sola nottata, sono giunti sull'isola ben 121 migranti a bordo di tre natanti provenienti da Sfax e Zwara. Questi migranti, tra cui 14 donne, hanno dichiarato di provenire da diverse nazioni, tra cui Egitto, Siria, Sudan, Guinea, Camerun e Costa d'Avorio.

La situazione sull'isola continua a essere critica, con numerosi arrivi in poco tempo. All'hotspot di contrada Imbriacola, attualmente risiedono 2.796 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, nelle prossime ore, la polizia inizierà a scortare 400 di questi ospiti al porto, dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy diretto a Porto Empedocle. Inoltre, sono in programma ulteriori partenze nel corso del pomeriggio e della serata.