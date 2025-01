Tragedia a Perugia: studente universitario trovato senza vita, indagini in corso

Il giovane di 20 anni, scomparso dal 24 gennaio, è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento. Nessun segno di violenza sul corpo.

Un tragico epilogo per la scomparsa dello studente universitario di 20 anni, originario di Lanciano, ritrovato senza vita nel suo appartamento nel centro di Perugia. Il giovane, che era stato dato per disperso dal 24 gennaio, è stato rinvenuto dagli agenti di polizia, dopo una segnalazione giunta alla questura circa la possibile presenza del ragazzo nell'abitazione. Non appena arrivati sul posto, in via del Prospetto, gli operatori di polizia, con il supporto dei vigili del fuoco, sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove hanno scoperto il corpo privo di vita del ventenne.

Secondo le prime informazioni, sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza, il che fa propendere per l'ipotesi che la sua morte non sia avvenuta in circostanze violente. Tuttavia, gli inquirenti stanno conducendo accertamenti approfonditi per stabilire con certezza le cause del decesso. Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, insieme all’aggiunto Giuseppe Petrazzini, sta coordinando le indagini sul luogo del ritrovamento.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica e determinare se ci siano stati elementi esterni che abbiano contribuito alla morte dello studente. Sebbene non vi siano evidenti tracce di lesioni, l’assenza di informazioni chiare lascia spazio a diverse ipotesi, tra cui quella di una tragedia legata a malore o disavventure personali.

La famiglia del giovane, che non aveva più avuto contatti dal 24 gennaio, si trova ora a dover affrontare una tragedia difficile da comprendere, mentre la comunità universitaria di Perugia si è stretta attorno al dolore della famiglia, sconvolta dalla notizia.

Le autorità locali continuano a chiedere la massima collaborazione da parte di chiunque possa fornire dettagli utili, nella speranza di fare luce su quanto accaduto in quelle ore di assenza. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, a seguito delle indagini che proseguono a ritmo serrato.

Al momento, tuttavia, la causa della morte rimane sconosciuta, e le autorità lavorano per escludere qualsiasi coinvolgimento esterno.