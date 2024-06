Tragedia a Roma: Muore in Moto Luca Pupillo, Noto Barman di Giulianova

Luca Pupillo, 26 anni, noto barman originario di Roma ma con un passato importante a Giulianova, è morto all'alba di sabato in un tragico incidente sulla via Cristoforo Colombo, mentre tornava a casa all'Infernetto dopo una serata di lavoro. Pupillo, in sella alla sua Kawasaki, si è scontrato con uno scooter guidato da un carabiniere. Nel violento impatto, il giovane è stato sbalzato a terra e investito da una Ford Fiesta, guidata da una ragazza risultata negativa ai test per droga e alcol. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per Pupillo non c’è stato nulla da fare.

Luca Pupillo era molto conosciuto e apprezzato nel settore per il suo lavoro, che lo aveva portato a lavorare in vari locali d'Italia e all'estero. Il proprietario del Seta Garden Bar di Giulianova, Carmelo Licata, lo ricorda così: «Era un giovane appassionato del suo lavoro, un barman tra i migliori che ha iniziato la sua carriera proprio a Giulianova, in questo locale. Sempre disponibile e con una grande voglia di fare». Pupillo aveva iniziato la sua carriera al Seta Garden Bar, per poi approdare al prestigioso Bulgari Hotel di Roma.

Il giovane lascia un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto, grazie alla sua professionalità, simpatia e passione per il lavoro. Il suo contributo al progetto Seta Garden Bar è stato fondamentale, e la sua perdita è un duro colpo per tutta la comunità giuliese.