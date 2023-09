Tragedia a Roma: Ragazzo di 13 anni investito ed ucciso da un'auto in fuga

Una tragedia ha colpito Roma la scorsa notte, quando un giovane di soli 13 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente si è dato alla fuga. La terribile tragedia ha avuto luogo lungo la strada Casilina, con la vittima identificata come un ragazzo tredicenne di origini egiziane. L'incidente è avvenuto mentre il giovane attraversava la strada insieme ai suoi genitori, non lontano dalle strisce pedonali, mentre stavano facendo ritorno da una festa di compleanno.

L'auto ha colpito il ragazzo in modo violento, causandone l'immediata morte. Dopo l'impatto, il conducente dell'auto ha lasciato la scena senza fermarsi per prestare soccorso, dandosi alla fuga. Le autorità locali, in particolare i vigili urbani del VI Gruppo, sono state in grado di rintracciare l'auto abbandonata e ora stanno conducendo una caccia all'uomo per individuare il conducente fuggito.

L'incidente è avvenuto lungo la via Casilina, vicino alla zona della Borgata Finocchio, situata nella periferia estrema di Roma. Il veicolo coinvolto nell'incidente, apparentemente una Golf bianca, sarebbe stato noleggiato. Testimoni oculari sostengono di aver visto l'auto percorrere la strada a velocità elevata prima dell'incidente. Nonostante l'intervento tempestivo degli operatori sanitari, il giovane investito è purtroppo deceduto sul colpo. La polizia locale sta conducendo un'indagine per gettare luce sulla tragedia e individuare il responsabile in fuga.