Tragedia a Via Cardone: Ritrovato Morto nel Letto il Corriere Rino Di Marco, 52 Anni

Una scoperta drammatica ha colpito Via Cardone, dove il corpo senza vita di Rino Di Marco, 52 anni, è stato rinvenuto nel suo letto. Secondo le prime analisi del medico legale, il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali, gettando nello sconforto familiari e amici di Di Marco.

L'uomo, padre di due bambine, conduceva la sua vita da corriere e risiedeva da solo in Via Cardone. Era noto di avere qualche problema di salute, e da diverse ore non rispondeva più alle chiamate telefoniche, sollevando preoccupazioni tra chi lo conosceva.

La scoperta ha immediatamente attirato l'intervento delle autorità, con polizia, vigili del fuoco e personale del 118 giunti sul posto. Nonostante i soccorsi abbiano tentato la rianimazione, ogni sforzo è stato vano. Il medico legale ha confermato la natura naturale della morte, e la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

La notizia della prematura scomparsa di Rino Di Marco ha generato incredulità e commozione nella comunità locale. Amici e parenti sono ora chiamati a confrontarsi con la triste realtà della perdita di un uomo che, oltre al suo lavoro di corriere, era anche un devoto padre di famiglia.