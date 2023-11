Tragedia ad Halloween: Chi Sono i due giovani che muoiono nel grave incidente a Milano

Una notte di festa per celebrare Halloween si è trasformata in una tragedia mortale nella città di Milano, dove due giovani sono morti in un grave incidente stradale in viale Forlanini, la strada che porta all'aeroporto di Linate. Le vittime dell'incidente sono state identificate come Luigi Giallonardi, un giovane di 26 anni originario di Giulianova, e Bennardo Pagano, un ragazzo di 24 anni proveniente da Napoli. I due amici stavano tornando da una serata al "The Beach," una discoteca nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Sul loro profilo Instagram, erano state pubblicate foto dell'ultima festa, dove si vedeva Bennardo Pagano danzare con un'amica indossando un abito stile Halloween, completo di giacca e cravatta.

Bennardo Pagano lavorava come consulente assicurativo nella filiale Generali di viale Famagosta a Milano. Dopo l'incidente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, ma a causa della gravità delle lesioni riportate, ha purtroppo perso la vita. I suoi genitori sono giunti da Campania per raggiungere Milano e affrontare questa tragica situazione.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l'incidente è stato causato da una Volkswagen Golf guidata da un giovane di circa 25 anni, residente a Cinisello Balsamo, un comune alle porte di Milano. Questo veicolo avrebbe urtato con notevole velocità l'auto che lo precedeva, occupata da una famiglia. La famiglia era rimasta immobilizzata sulla terza corsia dopo l'impatto, mentre la Golf era stata sbalzata verso destra della carreggiata, nella corsia dei taxi. Poco dopo, a velocità elevata, una Peugeot con i giovani a bordo è giunta sulla scena e si è schiantata contro un'Opel.

Si sospetta che il conducente della Golf fosse sotto l'influenza dell'alcol al momento dell'incidente, e il test dell'alcol è risultato positivo. Nell'incidente hanno perso la vita Bennardo Pagano e il suo amico, mentre altre persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 8 anni. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell'incidente iniziale ha visto la prima delle tre auto coinvolte tamponare violentemente le altre due vetture che la precedevano mentre viaggiavano verso la periferia di Milano. Le due vittime, invece, viaggiavano sulla vettura che ha causato il tamponamento. Inoltre, gli altri due veicoli coinvolte trasportavano diverse persone, alcune delle quali hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Taverna, dove si trova l'uscita in direzione dell'aeroporto di Linate. Sulla Peugeot, che è piombata sulle altre due auto coinvolte nell'incidente, viaggiavano sei persone. La comunità è stata sconvolta dalla perdita di questi giovani durante una notte inizialmente dedicata alla celebrazione e al divertimento.