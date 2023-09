Tragedia aerea a Torino: Bambina di 5 anni muore in incidente aereo delle Frecce Tricolori

Un secondo incidente aereo in poche ore ha scosso Torino in vista delle celebrazioni del centenario dell'Aeronautica Militare. Dopo il precedente incidente in cui un jet era uscito fuori pista all'aeroporto di Torino Aeritalia di Collegno, un altro tragico incidente ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori all'Aero Club di Torino.

Nonostante il pilota sia riuscito a lanciarsi con il paracadute pochi istanti prima dell'impatto, la tragedia ha colpito due bambini. Una bambina di 5 anni è purtroppo deceduta a causa dell'esplosione del velivolo, mentre il suo fratellino di 9 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita a Torino per delle ustioni.

Il tragico incidente è avvenuto quando il velivolo era in fase di atterraggio ed è uscito fuori pista ribaltandosi. Il velivolo ha preso fuoco poco dopo aver toccato il suolo, coinvolgendo anche un'automobile. L'aereo si è schiantato nella zona di San Francesco al Campo, nell'area dell'aeroporto di Torino Caselle.

L'incidente ha interrotto temporaneamente il ciclo di esibizioni previsto per l'evento, e sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto sono rimasti feriti anche i genitori dei bambini coinvolti, con ustioni riportate da tutti e tre.

Le prime informazioni suggeriscono che il velivolo, un Pony 4 delle Frecce Tricolori, potrebbe essere diventato 'ingovernabile' a causa di un probabile impatto con degli uccelli.

In segno di cordoglio per questa tragedia, tutti gli appuntamenti dell'Airshow previsto all'aero club di Torino per il centenario dell'Aeronautica Militare sono stati annullati. La pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori doveva chiudere l'evento con uno spettacolo di 24 minuti, ma ora tutte le celebrazioni sono state sospese. Il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino, ha espresso il cordoglio dell'organizzazione e del direttivo e ha partecipato al lutto per le vittime.