Tragedia al Mare: Turista 73enne Muore Dopo un Malore in Acqua

Un turista 73enne originario di Arezzo ha perso la vita mentre era in vacanza con la famiglia lungo il litorale nord, nelle acque antistanti il camping "Santo Stefano" e il "Cocoa Beach". L'uomo, che si trovava in campeggio con il proprio camper, ha accusato un malore improvviso mentre faceva il bagno in mare.

La situazione è apparsa subito grave: due bagnini, notato l'accaduto, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a portarlo a riva e iniziando le manovre di rianimazione con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Successivamente, è stato utilizzato anche un defibrillatore nel tentativo disperato di salvarlo. Purtroppo, nonostante i ripetuti sforzi, per il 73enne non c'è stato nulla da fare.

L'episodio ha gettato nello sconforto i familiari e tutti i presenti, trasformando quella che doveva essere una giornata di relax al mare in una tragedia inaspettata.