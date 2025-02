Tragedia all'asilo: condannata la donna proprietaria dell'auto impazzita

La proprietaria dell'auto che ha travolto il piccolo Tommaso D'Agostino all'Aquila patteggia due anni di reclusione con pena sospesa per omicidio stradale colposo.

Il 18 maggio 2022, una tragedia sconvolse la comunità dell'Aquila: il piccolo Tommaso D'Agostino, di soli quattro anni, perse la vita dopo essere stato investito da un'auto sfrenata mentre giocava nel giardino della scuola dell'infanzia "Primo Maggio". La vettura, una Volkswagen Passat, era stata parcheggiata in discesa nel cortile dell'istituto da Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni, che si era allontanata per prendere uno dei suoi figli all'interno della scuola, lasciando un altro figlio a bordo. Secondo le ricostruzioni, il bambino rimasto in auto avrebbe inavvertitamente disattivato il freno, causando la discesa incontrollata del veicolo che ha travolto Tommaso e ferito altri cinque bambini.

In seguito all'incidente, la Procura dell'Aquila ha avviato un'indagine che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone con l'accusa di omicidio colposo. Oltre a Balabanova, sono stati indagati la dirigente scolastica Monia Lai, il responsabile del settore edilizia scolastica del Comune dell'Aquila e direttore dei lavori dell'istituto, Antonello Giampaolini, e il responsabile del servizio prevenzione dell'istituto comprensivo Mazzini, Bruno Martini. Le accuse nei confronti di questi ultimi riguardano presunte negligenze e imprudenze nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza della struttura scolastica.

Recentemente, Balabanova ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa per omicidio stradale colposo. Per gli altri imputati, il processo è fissato per il prossimo 9 aprile. Le indagini hanno evidenziato che la recinzione dell'asilo non era idonea a garantire la sicurezza dei bambini, contribuendo alla tragedia.

La comunità aquilana rimane profondamente scossa dall'accaduto, e la vicenda ha sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza nelle strutture scolastiche e sulla responsabilità degli adulti nella tutela dei più piccoli. Il ricordo del piccolo Tommaso continua a vivere nel cuore di tutti, mentre si attende l'esito del processo per gli altri imputati coinvolti nella tragica vicenda.