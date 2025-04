Tragedia all'asilo nido: neonata di sei mesi trovata senza vita nella culla

Una comunità sconvolta dalla perdita improvvisa di una bambina, mentre si indaga sulle cause del decesso avvenuto durante il riposo pomeridiano.​

Un evento drammatico ha colpito la comunità di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove una neonata di appena sei mesi è stata trovata priva di vita nella culla dell'asilo nido "Bimbi a bordo". La piccola, secondogenita di una coppia residente ad Ancarano, è stata scoperta senza segni di vita da un'educatrice intorno alle 16:30, durante il consueto riposo pomeridiano. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

La bambina non presentava alcuna patologia pregressa né aveva manifestato sintomi che potessero far presagire una simile tragedia. Le autorità competenti, coordinate dal pubblico ministero Francesca Zani, hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, ipotizzando una possibile sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).

La notizia ha profondamente scosso le comunità di Ancarano e Torano Nuovo. Il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi, ha espresso il proprio cordoglio: "È una tragedia che lascia senza parole tutta la nostra comunità". Anche il sindaco di Torano Nuovo, Anna Ciammariconi, ha manifestato il proprio dolore: "Provo, come tutta la comunità, un immenso dolore".

La SIDS rappresenta una delle principali cause di morte nei neonati tra il secondo e il quarto mese di vita, sebbene possa verificarsi fino al primo anno. Secondo dati statistici, in Italia si registrano circa 300 casi all'anno, ovvero uno ogni duemila bambini nati sani. Le cause esatte della SIDS rimangono sconosciute, nonostante numerosi studi in corso.

In attesa dei risultati dell'autopsia, l'intera comunità si stringe attorno alla famiglia della piccola, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di incommensurabile dolore.