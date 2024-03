Tragedia alla vigilia di Pasqua: Un giovane di 16 anni trovato morto in casa

Una tragica notte ha scosso la quiete della città di Roseto degli Abruzzi, quando un adolescente di 16 anni ha posto fine alla propria vita impiccandosi nella sua camera da letto con la cintura dei pantaloni. I familiari, profondamente colpiti dal tragico evento, sono stati interpellati dai carabinieri, mentre la comunità è rimasta sconvolta di fronte a questa perdita improvvisa.

Il drammatico episodio è avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, nella tranquilla frazione di Campo a Mare. Il giovane è stato trovato senza vita dalla famiglia, che ha prontamente allertato i soccorsi. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza del 118 di Roseto, i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso.

Sul luogo del tragico evento si sono recati anche il medico legale per l'ispezione del corpo e i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Giulianova, incaricati di raccogliere informazioni e testimonianze. Secondo quanto accertato, non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo del giovane, confermando la natura del gesto come suicidio.

Il magistrato di turno, Francesca Zani, ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo e valuterà a breve se procedere con l'autopsia o restituire il corpo alla famiglia per la sepoltura. Nel frattempo, la città è immersa nel dolore e nello sgomento per la tragica perdita di un ragazzo così giovane e promettente.

La notizia ha particolarmente colpito la comunità scolastica dell'istituto superiore "Moretti", dove il giovane frequentava gli studi e era considerato uno studente modello. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e che avevano condiviso con lui gioie e speranze per il futuro.