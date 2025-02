Tragedia: anziana trovata morta in mare, indagini in corso

Il corpo di una donna di 90 anni è stato rinvenuto sulla spiaggia di Pescara; si ipotizza un malore, ma non si esclude un gesto volontario.

Mercoledì mattina, un uomo che faceva jogging sulla spiaggia di Pescara, all'altezza del lido Pepito Beach sulla riviera nord, ha scoperto il corpo senza vita di una donna di 90 anni. Accanto al cadavere, trovato tra gli scogli, è stato rinvenuto un ombrello marrone, suggerendo che l'anziana fosse uscita per una passeggiata nonostante il cielo grigio. Le autorità sospettano che la donna possa aver accusato un malore, cadendo successivamente in mare; tuttavia, non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario. La Procura della Repubblica di Pescara ha disposto l'autopsia e ha avviato indagini per ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Questo tragico evento segue un altro caso avvenuto lo scorso dicembre, quando una donna si è lanciata dal Ponte del Mare a Pescara. Il suo corpo è stato ritrovato settimane dopo sulla scogliera di Villanova di Ostuni, nel Brindisino. Le indagini hanno confermato che si trattava di un gesto estremo, poiché non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo.

Le autorità locali esortano i cittadini a prestare attenzione ai propri cari, specialmente agli anziani, e a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine comportamenti o situazioni che possano destare preoccupazione, al fine di prevenire simili tragedie.